Военком рассказал, в каких случаях жителей Ростовской области могут вызвать за мобилизационным предписанием

Игорь Егоров объяснил, в каком случае могут приходить новые повестки. Фото: Лейла МИРИШОВА

Военный комиссар Игорь Егоров рассказал, почему жителей Ростовской области могут вызвать за мобилизационным предписанием. Он подтвердил «КП-Ростов-на-Дону», что повестки приходят для уточнения данных.

Главный военком региона пояснил, повестки приходят по срочному призыву и для уточнения данных, - по такой причине в военкомат сейчас вызывают исключительно запасников.

По его словам, мобилизационная повестка могла затеряться и не дойти до завершения мобилизации. В таком случае мужчине все равно нужно прийти в военкомат. Егоров заверил, что повестка будет аннулирована.

- С объявления окончания мобилизации прошло много времени. Человека не отправят в сборные пункты. Такие повестки аннулируются в военкомате при личном посещении, - сообщил Егоров 161.ru.

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