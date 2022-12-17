В Ростовской области трое человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

Из-за столкновения машины "ВАЗ" с "КАМАЗом" пострадали трое человек. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В Аксайском районе Ростовской области на 1071 км + 500 м автодороги М-4 «Дон» 16 декабря произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего трое человек пострадали. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент был зафиксирован в 18 часов 05 минут, когда, по предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21140», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося авто «ГАЗ 322132», за рулем которого сидел 40-летний водитель.

В результате касательного столкновения «ВАЗ 21140» допустил наезд на стоящий за ограждением, в месте проведения дорожных работ, полуприцеп СЗАП 93282 в составе автопоезда КАМАЗ 54115. В результате пострадали трое человек: водитель «ВАЗ» и его пассажиры. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из-за гололеда утром 8 декабря произошли многочисленные ДТП

Аварии произошли на Красноармейской, Буденновском и Ворошиловском (подробнее)