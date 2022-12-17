Переболевший гриппом в Ростовской области назвал симптомы гуляющей по региону болезни

Специалисты Роспотребнадзора советуют в общественных местах носить лицевые маски. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переболевший недавно гриппом читатель «КП – Ростов-на-Дону» назвал корреспонденту издания симптомы гуляющего по всему региону и Ростову-на-Дону гриппу.

По словам переболевшего, температура быстро повышается до 39 градусов. У инфицированного вирусом болит голова, появляется боль в мышцах и суставах, наблюдается озноб и большая усталость. Из внешних проявлений – кашель и насморк. Заболевший человек чувствует боль и першение в горле.

В региональном управлении Роспотребнадзора сейчас ведут ежедневный мониторинг ситуации, связанной с распространением гриппа и ОРВИ. За три прошедших дня этой недели в регионе было зарегистрировано более 25 тысяч случаев заболевания.

В Ростовской области эпидемиологический порог превышен на 123,8%, а темпы прироста заболевания гриппом и ОРВИ от 48-й недели к 49-й — на 38%, поэтому было утверждено постановление о введении карантина. Специалисты регионального Роспотребнадзора советуют носить лицевые маски в общественных местах.

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