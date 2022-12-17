В Ростове вооруженный преступник в черной одежде напал на офис микрозаймов

Недавно другой налетчик ограбил контору микрозаймов в Ростове.
Фото: Александр РОГОЗА
В Ростове-на-Дону полиция разыскивает вооруженного налетчика, ограбившего офис микрозаймов на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.
- В настоящий момент проводит комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления, - прокомментировали в главке.
Напомним, данный инцидент - далеко не первый за последнее время. Около недели назад другой налетчик ограбил контору микрозаймов в Ростове. ЧП произошло 8 декабря в оживленном месте, в центре города около 20 часов.
Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, мужчина в медицинской маске на лице ворвался в микрофинансовую организацию, которая находится на первом этаже пятиэтажного дома на проспекте Ленина.
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