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НовостиОбщество17 декабря 2022 13:10

За сутки в Ростовской области коронавиурсом заболели 54 человека

Госпитализировано с выявленным заболеванием восемь человек
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В Ростовской области выздоровели 80 заразившихся ранее пациентов.

В Ростовской области выздоровели 80 заразившихся ранее пациентов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 54 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным портала, выздоровели 80 заразившихся ранее пациентов. В то время как восемь жителей донского региона были госпитализированы с диагнозом COVID-19. Лидерами по заболеваемости ковидом в стране являются Москва - с 1396 заболевшими, и Санкт-Петербург – с 1153 инфицированными.

Напомним, ранее руководитель инфекционного моногоспиталя на базе ЦГБ Ольга Шмайленко рассказала изданию, что делать точные выводы о том, как в дальнейшем поведет себя коронавирусная инфекция, нельзя. Ситуация может измениться в любой момент. Не исключено, что вновь придется ввести масочный режим. Поэтому, как и прежде, необходимо проводить ревакцинацию и вакцинацию.

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