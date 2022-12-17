В Ростове ДТП парализовало движение в Западном микрорайоне

По словам очевидцев, ДТП произошло в районе улицы Доваторов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове вечером 17 декабря оказалось парализовано движение в Западном микрорайоне. О дорожной ситуации сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Многокилометровая пробка образовалась на улице Малиновского — от улицы Каширской до улицы Доватора. Проезд затруднен на улице Еременко, от улицы Зорге до проспекта Маршала Жукова.

Движение парализовано на улице Малиновского. Фото: yandex.ru/maps.

По словам очевидцев, причина транспортных заторов — ДТП на Малиновского, в районе Доватора. Официальная информация о происшествии пока не поступала. В донском управлении ГИБДД пообещали предоставить данные об аварии позже.

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