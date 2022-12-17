Александр Быстрыкин потребовал возбудить уголовное дело о гибели рабочих на Стачки в Ростове

Двое рабочих рекламной фирмы вешали баннер. Источник: Telegram-канал "Че по Ростову".

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин потребовал расследовать факт гибели сотрудников рекламной компании на мосту Стачки в феврале 2021 года.

- Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о непринятии мер по привлечению к ответственности виновных в гибели двух мужчин в Ростове-на-Дону, - говорится в сообщении СК.

Таким образом, Александр Быстрыкин отреагировал на письма сестры одного из погибших тогда рабочих. Председатель Следственного комитета требует возбудить уголовное дело и отчитаться о причинах того, что почти за два года дело так и не сдвинулось с места.

Напомним, авария случилась на мосту на проспекте Стачки. Двое рабочих рекламной фирмы вешали баннер. Но в этот момент водитель выехавшего на путепровод КаМАЗа с зерном на полном ходу врезался в автовышку, при помощи которой велись высотные работы. Из-за ДТП на проспекте Стачки в самый час пик образовались огромные пробки. Заторы спровоцированы и на выезде из города, и в центре донской столицы.

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