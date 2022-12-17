Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о гибели рабочих на проспекте Стачки в Ростове

Двое рабочих рекламной фирмы вешали баннер. Источник: Telegram-канал "Че по Ростову".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал расследовать факт гибели сотрудников рекламной компании на мосту, что на проспекте Стачки в феврале 2021 года.

- Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о непринятии мер по привлечению к ответственности виновных в гибели двух мужчин в Ростове-на-Дону, - говорится в сообщении СК России.

Таким образом, Александр Бастрыкин отреагировал на написанные через социальную сеть "Вконтакте" письма племянницы одного из погибших тогда рабочих. Та сообщила о длительном непривлечении к ответственности виновных в смерти ее дяди и его напарника.

Напомним, авария случилась на мосту на проспекте Стачки. Двое рабочих рекламной фирмы вешали баннер. Но в этот момент водитель выехавшего на путепровод "КаМАЗа" с зерном на полном ходу врезался в автовышку, при помощи которой велись высотные работы. При столкновении двое рабочих вылетели из люльки спецмашины и, упав вниз, погибли.

Известно, что уголовное дело о причинении мужчинам смерти по неосторожности расследовалось в СК региона. Позже оно было направлено в органы внутренних дел. Также была проведена проверка по факту гибели мужчин вследствие нарушения требований охраны труда и правил безопасности при ведении работ. Но по результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.

Сейчас председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил еще раз предметно изучить это дело.

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