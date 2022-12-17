В Ростове на Нагибина автобус № 81 с пятнадцатью пассажирами столкнулся с легковушкой

Авария произошла в 14:05 в районе дома 30 по проспекту Нагибина. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону в субботу, 17 декабря, пассажирский автобус, следующий по маршруту № 81, столкнулся с легковым автомобилем «Лифан Солано». В салоне автобуса в этот момент находились 15 человек.

В районе дома № 30 по проспекту Нагибина 59-летний водитель в 14:05 двигался из микрорайона Суворовский в сторону ЖК «Красный Аксай». По предварительным данным, при объезде стоящего на остановке автобуса, он не убедился в безопасности маневра.

В результате чего произошло столкновение автобуса со встречным автомобилем, за рулем которого сидел 38-летний водитель. Из людей никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

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