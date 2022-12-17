В Ростове парня госпитализировали после падения в люк

В результате падения ростовчанин повредил руку. Фото: Николай ХИЖНЯК

Житель Ростовской области упал в канализационный люк. Происшествие случилось в Ворошиловском районе вечером 17 декабря.

По словам очевидцев, на вид парню 18 лет. Он шел по улице, когда внезапно провалился в люк. К счастью, другие ростовчане помогли молодому человеку выбраться. Пострадавший повредил руку.

Свидетели инцидента вызвали «скорую помощь». Прибывшие на место медики госпитализировали ростовчанина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Ростовской области девушка спасла школьника, провалившегося в канализационный люк

Крышка люка упала, а ребенок оказался в ловушке. (Подробности)