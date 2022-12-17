В Ростове при пожаре в многоэтажке пострадал один человек

Пожар произошел 17 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове 17 декабря произошел пожар в многоэтажном доме на улице Орбитальной. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали очевидцы происшествия.

Известно, что загорелась квартира на девятом этаже. В результате инцидента пострадал мужчина, который здесь проживал. По словам свидетелей инцидента, молодой человек получил ожоги и, судя по всему, надышался дымом.

Ростовчанина доставили в больницу. Причины инцидента пока неизвестны.

Напомним, 16 декабря на улице Ленина произошло возгорание в частном доме. Пострадали два человека - 73-летний мужчина и 72-летняя женщина.

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