Губернатор Василий Голубев побывал на фотовыставке военкоров

Глава региона ознакомился с фотосвидетельствами проходящей на Донбассе СВО. Фото: пресс-служба губернатора РО.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 17 декабря посетил Донскую государственную публичную библиотеку, где со 2 декабря проходит фотовыставка «Военная операция глазами журналистов». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Глава региона ознакомился со свидетельствами проходящей на Донбассе СВО и пообщался с военными фотокорреспондентами, которые рассказали ему о своих героях, запечатленных на снимках.

- Побывал сегодня на фотовыставке военкоров, - рассказал Василий Голубев. - Со 2 по 20 декабря она работает в Донской государственной публичной библиотеке в Ростове. Много интересных, пронзительных работ.

В то же время журналисты поделились, что задумали сделать вторую часть экспозиции: как Донбасс восстанавливается после разрушений и возвращается к мирной жизни.

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