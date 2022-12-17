В Ростове на церемонии «Триумф» выбрали лучших педагогов города

В Ростове наградили лучших учителей донской столицы. Фото: пресс-служба донской столицы.

В Ростове-на-Дону вручили кубки самым успешным учителям донской столицы, победившим в номинации «Достижение года» премии «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба администрации города

Кубок получили такие педагоги, как Валентина Баринова, Андрей Беспалов, Елена Бондаренко, Людмила Казбанова, Элен Кочарян, Арине Микова, Светлана Молчанова, Иван Пимонов и Елена Сидоренко.

- Более 5 тысяч выпускников успешно сдали экзамены и получили аттестаты об образовании, более 750 — заслужили золотую медаль за особые успехи в учебе, — отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - 38 — сдали экзамены государственной итоговой аттестации на 100 баллов, 225 школьников признаны победителями и призерами олимпиад ведущих университетов страны.

Алексей Логвиненко поздравил всех с наступающим Годом педагога и наставника.

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