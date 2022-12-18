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НовостиОбщество18 декабря 2022 6:47

В Ростове открыли художественную галерею при вузе

В новой экспозиции представлено около 1000 работ
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Новое выставочное пространство стало совместным проектом ДГТУ и Российской академии художеств. Фото: grunberg.ru.

Новое выставочное пространство стало совместным проектом ДГТУ и Российской академии художеств. Фото: grunberg.ru.

Первая выставка открылась в новой галерее «Синтез искусства и науки» при Донском государственном техническом университете. Об этом сообщает издание «Город N».

Новое выставочное пространство стало совместным проектом ДГТУ и Южного отделения Российской академии художеств . В экспозиции представлено около 100 работ, авторами которых являются академики и члены-корреспонденты РАХ. Также на выставке представлены же скульптуры и эмали.

Планируется, что со временем новая площадка заработает как традиционная галерея, а экспозиции станут тематическими и регулярными, обновляемыми один раз в квартал.

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