В Таганроге по требованию прокуратуры ликвидировали свалку на шоссе

Мусор размещался на площади более 17 тысяч квадратных метров.Фото: пресс-служба Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры.

В Таганроге после требования прокуратуры городские власти ликвидировали свалку коммунальных отходов на Мариупольском шоссе. Мусор размещался на площади более 17 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Ведомство провело проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления. В результате мониторинга удалось установить, что городской администрацией меры по ликвидации свалки не принимались. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием ликвидировать несанкционированную свалку.

Сейчас судом исковые требования удовлетворены, пока решение суда в законную силу не вступило.

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