В Ростовской области полицейские со следователями ищут подозреваемого в убийстве 29-летнего мужчины

Тело было на обочине автодороги. Фото: Следственный комитет по Ростовской области.

В Тацинском районе Ростовской области полицейские вместе со следователями ищут подозреваемого в убийстве 29-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению особо-тяжкого преступления в отношении погибшего.

Напомним, тело с огнестрельным ранением было обнаружено на обочине автодороги «станица Милютинская - хутор Верхнеобливский». Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

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