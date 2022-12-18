Синоптик спрогнозировал в Ростовской области похолодание на 15 градусов с 19 декабря

Похолодание прогнозируется до конца недели во всем регионе, кроме северных районов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Резкое похолодание сразу на 15 градусов ожидается в Ростовской области в понедельник, 19 декабря. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По словам метеоролога, теплый воздух начнет уходить из южных регионов. Столбик термометра опустится сразу на 10-15 градусов, но осадков не ожидается. Однако с середины недели погода будет преимущественно солнечная.

Такой прогноз будет актуален до конца недели во всем регионе кроме северных районов, где скажется влияние атмосферных фронтов, и пройдут осадки.

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