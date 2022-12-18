Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 декабря 2022 9:39

Синоптик спрогнозировал в Ростовской области похолодание на 15 градусов с 19 декабря

Теплый воздух начнет уходить из южных регионов в понедельник
Источник:kp.ru
Похолодание прогнозируется до конца недели во всем регионе, кроме северных районов.

Похолодание прогнозируется до конца недели во всем регионе, кроме северных районов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Резкое похолодание сразу на 15 градусов ожидается в Ростовской области в понедельник, 19 декабря. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По словам метеоролога, теплый воздух начнет уходить из южных регионов. Столбик термометра опустится сразу на 10-15 градусов, но осадков не ожидается. Однако с середины недели погода будет преимущественно солнечная.

Такой прогноз будет актуален до конца недели во всем регионе кроме северных районов, где скажется влияние атмосферных фронтов, и пройдут осадки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 17 - 18 декабря: потепление до +10, дожди и туман

В Ростовской области в выходные ожидается потепление до +14, туман и гололедица по ночам (подробнее)