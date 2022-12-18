В парламенте утвердили бюджет Ростовской области на 2023–2025 годы

Расходная часть бюджета увеличится на 35,5 миллиарда рублей. Фото: Правительство РО.

В Ростовской области приняли закон об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Так, с учетом увеличения роста налоговых и неналоговых доходов размер региональной казны возрос на 3 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Ростовской области.

По словам председателя Заксобрания Ростовской области Александра Ищенко, региональный бюджет является темой, постоянно окруженной спорами, сложностями и обсуждениями. В итоговый текст закона проекта о бюджете вошла 51 поправка на сумму 6,3 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году. Данные поправки связаны с выделением финансирования на реконструкцию объектов здравоохранения, образования, социнфраструктуры, а также на дорожное строительство.

Расходная часть бюджета увеличится на 35,5 миллиарда рублей, то есть почти на 14%. Перевод муниципальной системы здравоохранения на областной уровень обойдется казне в 3 миллиарда рублей. Прямые расходы составят не менее 1,5 миллиарда рублей.

В 2023 году донской регион получит более 73,5 миллиарда рублей помощи из федерального бюджета.

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