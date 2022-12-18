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НовостиОбщество18 декабря 2022 14:30

В Ростове станции переливания крови при военном госпитале нужны доноры

Сдать кровь может любой желающий с понедельника по четверг
Источник:kp.ru
Кровь на станции переливания нужна была всегда, но сейчас есть необходимость в дополнительных донорах.

Кровь на станции переливания нужна была всегда, но сейчас есть необходимость в дополнительных донорах.

Фото: Елена СТЕПАНОВА

В Ростове станции переливания крови при военном госпитале нужны доноры. Об этом корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону» рассказал исполнительный директор «Южного регистра доноров костного мозга» Роман Поликарпов.

- Сейчас станции требуются дополнительные доноры. Стать ими могут все желающие, — прокомментировал Поликарпов.

Сдать кровь можно в поликлинике при военном госпитале, расположенном улице Мыльникова, 7/7. Доноров принимают с понедельника по четверг, до 12.00. При себе доброволец должен иметь паспорт.

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