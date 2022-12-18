Кровь на станции переливания нужна была всегда, но сейчас есть необходимость в дополнительных донорах.
Фото: Елена СТЕПАНОВА
В Ростове станции переливания крови при военном госпитале нужны доноры. Об этом корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону» рассказал исполнительный директор «Южного регистра доноров костного мозга» Роман Поликарпов.
- Сейчас станции требуются дополнительные доноры. Стать ими могут все желающие, — прокомментировал Поликарпов.
Сдать кровь можно в поликлинике при военном госпитале, расположенном улице Мыльникова, 7/7. Доноров принимают с понедельника по четверг, до 12.00. При себе доброволец должен иметь паспорт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новочеркасске расскажут, как стать донором костного мозга
Желающие смогут вступить в Национальный регистр доноров (подробнее)