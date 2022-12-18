Депутат Госдумы РФ от Ростовской области передал в Луганск новогоднюю ель

Искусственная пушистая красавица была передана в ЛНР. Фото: телеграм-канал Максима Геласа.

В субботу, 17 декабря, депутат Госдумы от Ростовской области Максим Гелас вместе с помощниками передали в Луганск искусственную новогоднюю ель. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.

Как уточнил Максим Гелас, искусственная пушистая красавица была передана в ЛНР. Там она украсит Луганск и создаст праздничное настроение у жителей города.

Напомним, ранее парламентария демобилизовали после службы в зоне СВО. После чего представитель донского Заксобрания признался, что теперь лично знает, какая помощь нужна жителям Донбасса.

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