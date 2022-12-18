Депутат Госдумы РФ от Ростовской области передал в Луганск новогоднюю ель

Искусственная пушистая красавица была передана в ЛНР. Фото: телеграм-канал Максима Геласа.
В субботу, 17 декабря, депутат Госдумы от Ростовской области Максим Гелас вместе с помощниками передали в Луганск искусственную новогоднюю ель. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.
Как уточнил Максим Гелас, искусственная пушистая красавица была передана в ЛНР. Там она украсит Луганск и создаст праздничное настроение у жителей города.
Напомним, ранее парламентария демобилизовали после службы в зоне СВО. После чего представитель донского Заксобрания признался, что теперь лично знает, какая помощь нужна жителям Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутата из Ростовской области Максима Геласа демобилизовали после службы в зоне СВО
Представитель донского Заксобрания признался, что теперь лично знает, какая помощь нужна жителям Донбасса (подробнее)