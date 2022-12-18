В Новочеркасске в ДТП с машиной "скорой помощи" пострадала семилетняя девочка

40-летний водитель автомобиля «ЗАЗ ШАНС» двигался на зеленый сигнал светофора по улице Мацоты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семилетняя пассажирка получила телесные повреждения в результате столкновения автомобиля «ЗАЗ ШАНС» с каретой "скорой помощи". Еще одной пассажирке была оказана разовая помощь. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел 18 декабря в 12 часов 31 минуту в районе дома № 73 по улице Спортивная в Новочеркасске.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «ЗАЗ ШАНС» двигался на зеленый сигнал светофора по улице Мацоты. Но на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "скорой помощи" под управлением 51-летнего водителя. В этот момент тот ехал на красный сигнал светофора по улице Спортивная с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом.

При столкновении девочка семи лет, сидевшая в машине «ЗАЗ ШАНС», получила телесные повреждения. Еще одной пассажирке, 18-летней девушке, была оказана разовая медицинская помощь. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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