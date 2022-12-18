В Ростовской области с 19 декабря ожидается резкое похолодание

В отдельных районах донского региона будет гололед. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области с понедельника, 19 декабря, резко похолодает, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В донском регионе будет облачная погода с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящих в снег.

В отдельных районах донского региона будет гололед. Ночью и утром местами будет туманно, на дорогах будет гололедица. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами - с порывами 12-14 метров в секунду.

В ночные часы столбик термометра опустится до минус 4 градусов, а при прояснениях будет до минус 9 градусов. Днем воздух прогреется до 1 градуса тепла.

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