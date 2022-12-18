В Ростовской области почти три десятка производителей признаны лучшими

Особого знака качества удостоились 28 предприятий Ростовской области. Фото: пресс-служба донского правительства.

Награды нашли лауреатов регионального этапа конкурса качества «100 лучших товаров России». Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Особого знака качества удостоились 28 предприятий Ростовской области, выпускающие товары, которые соответствуют стандартам качества международного уровня. Все они производятся на Дону.

По словам главы министерства промышленности Ростовской области, три донских производителя завоевали победу даже на федеральном уровне и попали в «золотую сотню» самых лучших и качественных товаров России 2022 года.

Среди них: агрохолдинг «Астон», производитель теплового оборудования «Лемакс», а также завод «Ростсельмаш». Другие 27 донских предприятий получили также федеральные знаки отличия «Отличник качества».

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