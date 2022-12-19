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НовостиОбщество19 декабря 2022 4:35

Замглавы Ростова Елена Кожухова встретилась с министром по нацполитике Дагестана

Стороны обсудили создание Молельного дома и комнаты для омовения организации «Аманат»
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Елена Кожухова встретилась с с министром по национальной политике и делам религии Дагестана. Фото: сайт администрации Ростова.

Елена Кожухова встретилась с с министром по национальной политике и делам религии Дагестана. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове заместитель главы администрации города Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова обсудила с министром по национальной политике и делам религии Дагестана Энриком Муслимовым создание Молельного дома и комнаты для омовения местной организации мусульман «Аманат». Об этом говорится на сайте дагестанского ведомства.

Также был рассмотрен вопрос взаимодействия сторон в области укрепления межнационального и межконфессионального сотрудничества, профилактики экстремизма и терроризма, функционирования культовых сооружений в городе.

Стороны затронули и взаимодействие в сфере культуры.

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