В Ростовской области без вести пропал 68-летний мужчина

Анатолий Владимирович вышел из дома 14 декабря. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области разыскивают пропавшего 68-летнего пенсионера. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Анатолий Владимирович вышел из дома 14 декабря. После этого он перестал входить на связь с родственниками. Близкие пенсионера обратились за помощью в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.

Анатолий Саенко ростом 167 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы и каре-зеленые глаза.

В день ухода он был одет в черную кожаную куртку с коричневым мехом на воротнике, серый свитер, черные джинсы, кепку того же цвета и черные ботинки.

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(Подробности)