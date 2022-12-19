В Ростове мошенники украли со счета женщины 250 тысяч рублей

По данному факту возбудили уголовное дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону мошенники развели местную жительницу на 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, потерпевшей на номер телефона в мессенджере пришло сообщение со ссылкой. Женщина перешла по этой ссылке, но ничего не увидела и не придала этому значение. Спустя время она увидела, что с ее счета списались все 250 тысяч. Такой хитрый способ последнее время часто используют мошенники. После перехода по ссылке сообщение удаляется, а все деньги с карты уходят.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

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