Аэропорт Платов в Ростовской области оставили закрытым до 27 декабря

Ограничения на полеты действуют в ряде других аэропортов страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту Платов Ростовской области режим ограничения полетов продлили до 3:45 часов 27 декабря. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Запрет на прием и отправление рейсов также сохраняется в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты. Остальные воздушные гавани работают штатно.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Москву, Минводы и Ставрополь.

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