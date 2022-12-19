Трое из десяти жителей Ростова в 2023 году хотят наладить свою личную жизнь

В Ростове 30% местных жителей мечтают в 2023 году изменить ситуацию на личном фронте. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове 30% местных жителей мечтают в 2023 году изменить ситуацию на личном фронте. Об этом сообщает сервис по поиску работы, аналитики которого опросили представителей экономически активного населения города.

28% опрошенных респондентов настроены тратить больше времени на хобби и увлечения. А вот заняться своим образованием и уделять больше внимания близким считают важным по 26%. В то же время сменить место жительства и заняться спортом хотели бы по 20% респондентов, сделать ремонт — 17%, а посвятить себя отдыху — 16%.

Изменить в 2023 году свой взгляд на происходящее в мире желали бы 13%. Отказаться от вредных привычек мечтают 12% опрошенных. Примерно по 11% респондентов собираются заняться изучением иностранного языка и правильно питаться. 9% ростовчан хотели бы изменить круг друзей. Оставить все по-старому готовы всего лишь 5% жителей донской столицы.

Как отмечают аналитики, больше всего уделить внимание своим близким и отказаться от вредных привычек мечтают мужчины. Женщины же намерены задуматься о правильном питании и об изменении отношения к жизни. Молодые ростовчане чаще хотят изменить свою личную жизнь, заняться хобби, образованием, спортом и иностранными языками, а также поменять отношение к окружающей действительности, системе питания и кругу друзей.

С 1 января собираются заняться ремонтом, отказаться от вредных привычек и чаще отдыхать в основном жители Ростова в возрасте от 35 до 44 лет. А вот горожане с доходом менее 50 тысяч рублей чаще других мечтают об устройстве личной жизни и смене круга общения. В то время как ростовчане с зарплатой более 80 тысяч рублей подумывают о необходимости отказаться от вредных привычек, заняться хобби, спортом и изучением иностранных языков.

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