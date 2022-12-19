Во Дворце спорта ГК "Ростов-Дон" обыграл "Ставрополье"

Дарья Кузнецова забила пять голов. Фото: ГК "Ростов-Дон"

ГК "Ростов-Дон" обыграл команду "Ставрополье". Последний матч проходил во Дворце спорта 18 декабря. После этой игры дворец закрывается на реконструкцию.

В первом тайме ростовские спортсменки сразу показали свою силу. После получаса игры счет составил 25:12. Во втором тайме "Ростов-Дон" не оставил ни единого шанса соперникам. Игра завершилась со счетом 39:25. Наибольшее число голов забила Екатерина Зеленкова – 12. Дарья Страценко и Полина Кузнецова забили по пять голов.

Следующий матч ГК «Ростов-Дон» проведёт 9 января дома против «Астраханочки», уже на новой арене.

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Встреча во Дворце спорта завершилась со счетом 26:30

(Подробности)