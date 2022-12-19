В Калмыкии фермер лишился иномарки за налоги и не вернул, даже погасив долг

Даже выплатив долг, владелец не смог забрать свою "ласточку". Фото: УФССП по Республике Калмыкия

За неуплату налогов в размере больше 180 тысяч рублей фермер из Калмыкии лишился иномарки. Но, даже оплатив долг, вернуть свою «ласточку» не смог. Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

- На следующий день, как только автомашина была арестована, он оплатил в банке всю имеющуюся задолженность и предоставил судебным приставам квитанцию об оплате, - прокомментировали в ведомстве.

Но мужчина все еще не может забрать свою машину. Дело в неоплаченном исполнительском сборе - более 12 тысяч рублей. В ведомстве успокоили: как только деньги поступят на депозитный счет отделения судебных приставов, арест с иномарки будет снят.

- Неуплата налогов в установленный законом срок может привести к дополнительным расходам: начисление за каждый день просрочки, госпошлины, а это не менее 200 рублей за вынесение судебного приказа или 400 рублей - за рассмотрение иска, и исполнительский сбор - в размере 7 процентов от суммы задолженности, но не менее 1000 рублей для граждан и не менее 10000 рублей для организаций, - напомнили судебные приставы.

Приставы могут наложить запрет на отчуждение имущества, то есть должник не сможет продать или подарить свой автомобиль или недвижимость. А при наличии открытых расчетных счетов, банк спишет деньги в счет погашения задолженности.

- К концу первой декады декабря, в результате принудительных мер судебные приставы Калмыкии взыскали по налогам и сборам с физлиц и юрлиц более 474 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе ведомства.

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