В Ростове синоптики пообещали похолодание с 20 декабря

20 декабря в Ростове температура воздуха опустится до 8 градусов ниже нуля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 20 декабря, в Ростов придет заметное похолодание, температура опустится до 8 градусов ниже нуля. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.

В этот день в донской столице будет облачная с пояснениями погода без существенных осадков. На дорогах в этот день ожидается гололедица. В ночные часы северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем он сменится на западный и юго-западный - 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха в донской столице составит 6-8 градусов ниже нуля, днем будет от минус 1 до 1 градуса выше нуля.

В среду, 21 декабря, ожидается юго-западный и южный ветер - 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов ниже нуля, а днем — от 0 до 2 градусов.

Напомним, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о похолодании в Ростовской области сразу на 15 градусов.

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