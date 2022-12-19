На жителя Калмыкии завели уголовное дело за оскорбление представителя власти

Полицейские пытались узнать имя дебошира. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Калмыкии завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Элисты в оскорблении сотрудника полиции. Об этом сообщает следственный комитет по региону.

- Следствием установлено, что ночью 20 ноября обвиняемый находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Когда его заметил полицейский патруль, правоохранители стали выяснять личность мужчины, но тот в ответ начал публично оскорблять стражей порядка, - рассказали в ведомстве.

В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Сейчас расследование завершено, и дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

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