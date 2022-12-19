В «Кумже» в Ростове установили три бурятские юрты

В этнопарке казачий православный храм и традиционные курени соседствуют с походными бурятскими юртами. Фото: Этнопарк Кумжа.

В ростовском этнопарке «Кумжа» накануне были установлены три бурятские юрты, где предметно будут показана история гуннов, прямыми потомками которых являются буряты. Об этом корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» рассказал руководитель этнопарка Олег Николаев.

По его словам, сегодня этнопарк продолжает традиции культурного обмена, поэтому здесь казачий храм и курени соседствуют с бурятскими юртами. Теперь с новой музейной экспозицией могут познакомиться все желающие.

Как отметил подписавший соглашение о сотрудничестве с парком глава «Гуннского фонда» Олег Булутов, главной миссией его организации является духовная поддержка соплеменников, принимающих участие в СВО. Специалисты фонда будут доставлять в зону спецоперации гуманитарную помощь и выступать перед бурятскими бойцами с концертами, а также принимать земляков на территории парка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военно-историческую реконструкцию «Бои на южном направлении» проведут в "Кумже"

Участники зрелищного сбора восстановят события 1941 года (подробнее)