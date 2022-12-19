Нелегальную свалку на земле сельхозназначения обнаружили в Ростовской области

Свалку нашли в селе Крученая Балка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нелегальную свалку общей площадью 1060 квадратных метров обнаружили в селе Крученая Балка Ростовской области. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, неразграниченный участок должны были использовать на сельхознужд, но его загрязнили коммунальным хламом и отходами животноводства.

- Районной администрации уже направили предостережение, а также рекомендовали привести землю в порядок и использовать по целевому назначению, - рассказали в Россельхознадзоре.

Добавим, все материалы по нарушению также передали в природоохранную прокуратуру, теперь в отношении нерадивых владельцев могут начать проверку.

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