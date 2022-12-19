В Ростовской области в ДТП пострадал 47-летний пассажир Hyundai Solaris

На трассе произошло столкновение с «Лада-Гранта», за рулем которой сидел 41-летний водитель. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

Один человек пострадал в Азовском районе на автодороге Ростов-Рогожкино при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщается в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в воскресенье, 18 декабря, в 13 часов 15 минут. В это время 43-летний водитель, который сидел за рулем автомобиля Hyundai Solaris, по предварительным данным, совершал обгон на полосе встречного движения в месте, где этот маневр был запрещен.

В результате произошло столкновение с «Лада-Гранта», за рулем которой сидел 41-летний водитель. Он двигался в ту же сторону и начинал поворачивать налево. При столкновении пострадал 47-летний пассажир «Хундай-Солярис». Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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