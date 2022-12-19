С левого берега Дона утилизировали опасный резервуар с битумом

Резервуар с битумом, который стоял на левом берегу Дона, утилизировали. Фото: региональное отделение "ЕР"

В Ростове-на-Дону вывезли и утилизировали бесхозный резервуар с битумом объемом несколько десятков кубометров. Он находился рядом с бывшим асфальтовым заводом в Ленинском районе города.

Как говорят местные жители, эта «бочка» лежала здесь не один десяток лет. Со временем разгерметизировалась и стала предметом беспокойства для многих семей.

- Она была очень опасная, особенно в летний период, по простой причине: происходят испарения, вся эта смола начинает плавиться. Наши дети тут идут к школе, проходят к остановке общественного транспорта. Для меня, как мамы, это была большая проблема, потому что страшно было отправлять ребенка на улицу. Поэтому мы обратились за помощью, - поделилась жительница Ленинского района Елена Гусева.

Быстро решить проблему помогло региональное партии «Единая Россия». Активистами проекта «Чистая страна» место было тщательно осмотрено, а потом организован вывоз резервуара.

- К работе мы привлекли строительную компанию, которая выполнит утилизацию опасного содержимого в резервуаре в соответствии с нормативами, - прокомментировал координатор направления «Экология» партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» в Ростовской области Раджив Мирзалиев.

Заместитель директора по науке Ассоциации «Живая природа степи», профессор Виктор Миноранский, в свою очередь, отметил, что подобные бесхозные объекты, хранящие сырье или отходы крупного производства, способны нанести немалый вред окружающей среде.