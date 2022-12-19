Купившись на вежливое обращение, житель Ростовской области перевел незнакомцу полмиллиона рублей

Аферист украл со счета полмиллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области, в Красносулинском районе, мужчина лишился своих накоплений, поговорив по телефону, сообщили в донском главке.

По данным ведомства, дончанину позвонили с незнакомого номера. Человек сразу же обратился к мужчине по имени-отчеству. Как рассказал житель Сулина, собеседник был очень вежлив, чем и расположил к себе.

Незнакомец сказал, что работает в банке, отвечает за сохранность счетов клиентов. А дальше псевдобанкир сообщил, что все чаще мошенники списывают со счетов россиян деньги.

После чего предложил обезопасить счет. Дончанин сказал, что готов это сделать. Тогда лжесотрудник финансовой организации попросил его назвать коды из смс-сообщений, что мужчина и сделал.

После этого он продолжил заниматься своими делами, а через время ему пришло уведомление о списании со счета 532 тысяч рублей.

После этого мужчина догадался, что стал жертвой аферы, и пошел писать заявление в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если злоумышленника поймают, а его вину докажут в суде, то он может сесть в тюрьму на срок до шести лет.

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