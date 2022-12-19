В Ростове-на-Дону проведена масштабная замена уличных фонарей

Завершен самый масштабный и капиталоемкий энергоэффективный проект на Юге по модернизации системы уличного освещения г. Ростова-на-Дону. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В Ростове-на-Дону завершилось строительство самого масштабного и капиталоемкого энергоэффективного проекта на Юге по модернизации системы уличного освещения города. Всего специалистами «Ростелекома» было заменено на светодиодные более 38 тысяч светильников. Также компания подключила все устройства к системе автоматического управления наружным освещением, которая управляет режимом освещения и отслеживает незаконные подключения.

Проект реализован за счет инвестиций компании и в соответствии с концепцией «Умного города» в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

- После того, как «Ростелеком» заменил световые приборы с морально устаревшими натриевыми лампами на светодиодные, удалось привести оснащенность улично-дорожной сети города к нормативным показателям. До модернизации уровень освещенности в люксах у нас составлял лишь 48% от норматива, предусмотренного ГОСТом. Сейчас, по данным Росстата, Ростов-на-Дону занимает третье место по этому показателю после Уфы и Казани, — рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Срок службы светодиодных ламп в 11 раз превышает аналогичный показатель обычных фонарей. Установленные светильники позволят муниципалитету экономить до 60% бюджета, который тратится на освещение улиц.

- Внедрение такой системы является важным шагом на пути к созданию умного города. Это позволяет оптимизировать энергопотребление и формирует цифровой подход к управлению уличным освещением, улучшает комфорт жителей и повышает прозрачность информации о деятельности организаций в сфере ЖКХ, — отметил вице-президент — директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Подобные проекты уже успешно работают в Азове, Батайске, Белой Калитве, Таганроге, Шахтах и других городах Ростовской области. Получить дополнительную информацию о реализации «Ростелекомом» проектов в национальных интересах можно на официальном сайте.