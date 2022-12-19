В Ростове проектом капремонта четырех подземных переходов займется пятигорский подрядчик

Разработать документацию реконструкции переходов должны к ноябрю 2023 года. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове капитальным ремонтом всех четырех мозаичных подземных переходов займется специальное научно-производственное реставрационное управление «Реставрация» из Пятигорска. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

По его словам, контракт на разработку проектно-сметной документации уже заключен. Согласно техзаданию, подрядчику придется также спроектировать реставрацию мозаичных панно.

- Мозаика в подземных переходах - достопримечательность Ростова, созданная вручную в 1970-х-1980-х годах с использованием флорентийской техники, - уточнил ростовский градоначальник.

Алексей Логвиненко пояснил, что мозаичные панно создавались одновременно со строительством ростовских переходов. Сейчас они относятся к ОКН регионального значения. Завершить разработку проектно-сметной документации планируется до 10 ноября 2023 года.

Напомним, ранее мэрия Ростова опубликовала конкурсы на разработку проектов капремонта мозаичных переходов. Эскизные проекты должны быть готовы к ноябрю 2023 года.

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