В дельте реки Дона ученые обнаружили угольный след, оставшийся после эпохи пароходов

Ученые Южно-научного центра РАН во время работ по углублению дна Азово-Донского судоходного канала обнаружили километры угольного шлака толщиной от 3 до 10 сантиметров, оставшегося там со времен эпохи пароходов, сообщили в пресс-службе научного центра.

Так называемая эпоха пароходов началась в конце 19 века и завершилась в 70-е годы 20 века. В те времена механики использовали уголь в качестве топлива, а угольный шлак выкидывали в реку. Размеры найденных отходов достигали 1-5 сантиметров. Раньше казаки из-за характерного звука называли этот шлак жужелкой.

Как уточняют ученые, наибольший пласт отходов сформировался в русле реки на протяжении 5 километров от порта Азов до Таганрогского залива. Именно здесь пароходы возили людей в такие дальние станицы и хутора в дельте Дона, как Донской, Рогожкино, Узяк, станица Елизаветинская и Кагальник.

Но с приходом быстроходных крылатых судов типа «Ракета» и «Метеор» пароходы перестали пользоваться спросом.

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