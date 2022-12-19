В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве бывшего участкового

Сейчас предполагаемые преступники дают показания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали двоих мужчин 50 и 53 лет, подозреваемых в расправе над бывшим участковым. Сейчас предполагаемые преступники дают показания, решается вопрос о заключении под стражу. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, в ночь с 16 на 17 декабря 2022 года подозреваемые находились с жертвой в жилом доме в одной из станиц. Мужчины сначала выпивали алкоголь, а потом между ними начался конфликт. В итоге экс-полицейского убили из карабина «Сайга» и вывезли в лесополосу недалеко от станицы Скосырской Тацинского района.

Напомним, 29-летнего бывшего участкового с огнестрельным ранением обнаружили 17 декабря у обочины на трассе Милютинская - Верхнеобливский. После этого было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

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