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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 14:38

В Таганроге житель Бурятии пострадал под колесами тепловоза

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия
Ангелина СКИБА
Мужчина попал под поезд в районе Таганрогского морского порта

Мужчина попал под поезд в районе Таганрогского морского порта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в районе Таганрогского морского порта мужчина попал под колеса тепловоза. Об этом сегодня, 19 декабря, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Как уточнили в ведомстве, пострадавшим оказался 37-летний житель Республики Бурятия. Предварительно, он мог нарушить правила безопасности около путей и в итоге получил травмы.

- В настоящее время мужчина госпитализирован. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Жителям Дона напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности. Около ж/д путей всегда нужно быть предельно осторожными. Не следует отвлекаться на гаджеты или слушать музыку в наушниках. Переходить рельсы можно только в специально отведенных для этого местах.

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Разбирательства по факту произошедшего еще ведутся (подробности)