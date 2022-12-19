С 2023 года власти Ростовской области планируют увеличить зарплату казаков-дружинников

На зарплаты в бюджете уже выделили около 69 млн рублей. Фото: сайт правительства Ростовской области
В 2023 году в Ростовской области более чем на четверть планируют поднять зарплату казакам-дружинникам. На эти цели в бюджете уже выделили около 69 млн рублей, сообщает сайт донского правительства.
По данным властей, вопрос оплаты труда потребовал проработать губернатор Василий Голубев после встречи с атаманами Всевеликого Войска Донского. Глава региона подчеркнул, что работа по поддержке казачества будет продолжаться и дальше.
- Встречи с атаманами останутся регулярными. Обсуждаемые темы являются сигналом посмотреть на проблемы дополнительно. Мы в рабочем порядке будем ориентироваться на ситуацию и реагировать, - сказал Василий Голубев.
Напомним, казачьи дружины несут службу по охране порядка в пунктах мобилизации, временного размещения граждан, на избирательных участках в период референдумов, помогают в ликвидации ландшафтных пожаров, а также в спецоперации «Путина».
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