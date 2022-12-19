Эксперты провели обучение персонала Ростовской АЭС инструментам улучшенного мониторинга в области безопасности

Фото: Ростовская АЭС

На площадке Ростовской АЭС завершилась миссия Московского центра ВАО АЭС в рамках реализации мероприятий по Курсу на совершенство. В результате персонал атомной станции прошел обучение по методологии процесса «Улучшенный мониторинг».

Углубленный мониторинг — это один из методов наблюдения за производственной деятельностью в основных направлениях, влияющих на выработку электроэнергии, надежность и безопасность — теперь он ведется на АЭС постоянно, практически непрерывно.

- Цель такого мониторинга — выявление на ранней стадии признаков того, что что-то может пойти не так. Есть разработанные инструменты, как вести это наблюдение, есть показатели, на которые необходимо обращать внимание, чтобы выявить проблемные моменты как можно раньше и заблаговременно принять решение. Этому мы обучали персонал станции. - отметил эксперт МЦ ВАО АЭС, руководитель программы оказания поддержки Андрей Проходцев.

Фото: Ростовская АЭС

Одна из участниц обучения - эксперт отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Елена Бурланкова рассказала, что работа с экспертами ВАО АЭС была очень полезна:

- В рамках улучшенного мониторинга меняется сама методология взаимодействия с ВАО АЭС, поскольку применяются новые методы наблюдения, методики расчетов и показатели. Мы не просто обсудили их с экспертами, но и попытались детально рассмотреть возникающие у нас вопросы. Курс на совершенство — это не легко, но это важно, потому что приоритет на атомных станция один - это безопасность.

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников поблагодарил экспертов ВАО АЭС за опыт переданный персоналу станции, и отметил, что по итогам обучения будет разработан проект пилотного апробирования процессов Курса на совершенство на Ростовской АЭС в 2023 году.