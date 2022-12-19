В Ростове без вести пропала 21-летняя девушка

Взволнованные родственники обратились в полицию. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове разыскивают без вести пропавшую 21-летнюю девушку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Изабелла Руслановна вышла из дома 17 декабря. После чего связь с ней пропала, девушка перестала отвечать на звонки и смс. Взволнованные родственники обратились в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры.

Рост Изабеллы Оглы - 160 сантиметров.У нее среднее телосложение, темные волосы и карие глаза.

Последний раз ее видели в черном пуховике с капюшоном, розовом платье и черных сапогах.

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(Подробности)