В Ростовской области квартиры застройщика-банкрота выставили на торги за 317 млн рублей

Компания "Донинвестстрой" была зарегистрирована в донском регионе в 2011 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области квартиры от застройщика-банкрота выставили на аукцион за 317 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Всего было выставлено 49 лотов-квартир "Донинвестстроя", которые расположены по адресу: улица Береговая, дом 19/2. Заявку на участие в аукционе можно подать до 27 марта следующего года. Площадь выставленных на торги квартир колеблется от 47,5 до 110,2 квадратных метров.

Компания "Донинвестстрой" была зарегистрирована в донском регионе в 2011 году. Предприятие в основном занималось подготовкой к продажам жилплощади. За 2018 год выручка компании превысила 3,1 млн рублей. Убыток составил 1,9 млн рублей.

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