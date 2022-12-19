В Ростове жителя Новосибирска подозревают в краже драгоценностей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону жителя Новосибирска подозревают в краже драгоценностей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 31-летний мужчина приехал в Ростов подработать. В один из вечеров он прогуливался по городу и заметил красивый фасад дома. Мужчина убедился, что рядом никого нет и пробрался в дом. На одной из полок он увидел драгоценности. Злоумышленник быстро схватил сережки, несколько колец и браслет, а затем скрылся с места преступления. Всего он украл на 70 тысяч рублей. Похищенное мужчина сдал в ломбард.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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