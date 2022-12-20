В Ростовской области оборонный завод увеличил производство на 20%

Сегодня на заводе работают более 1300 человек. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области таганрогский завод "Прибой" отметил свое 83-летие. Предприятие занимается изготовлением гидроакустических комплексов для надводных кораблей и подводных лодок.

Отметим, что продукцией завода оснащены почти все надводные корабли ВМФ, которые используют гидроакустические средства. По словам генерального директора завода Алексея Воскресенского, изделия, которые изготавливают на заводе, являются специального назначения.

Больше 90% оборудования мы изготавливаем и поставляем для нужд ВМФ, чтобы обеспечить потребности судостроительной промышленности, – добавил Алексей Воскресенский.

Изделие проходит весь цикл изготовления на заводе: начиная от проектирования комплексов, создания всех деталей и заканчивая сборкой и отправкой на корабль. За текущий год предприятие увеличило объемы производства на 20%, а объем отгрузки – на 33,2%. Сегодня на заводе работают более 1300 человек.

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