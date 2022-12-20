В Ростовской области началась новогодняя акция "Елка желаний"

Каждый ребенок загадал свое самое заветное желание. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области стартовала новогодняя акция "Елка желаний". Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ребята написали свои самые заветные желания на карточках-шарах, которые повесили на елку. На зеленой красавице висят желания детей-сирот, малышей, которые остались без попечения родителей, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из них верит в новогоднее чудо.

Глава Ростовской области Василий Голубев снял с волшебного дерева шары с мечтами четырех детей. Так, Даниил из Таганрога очень хочет получить в Новый год фотоаппарат, а 7-летние близняшки Ксюша и Юля мечтают о велосипедах. А вот 11-летняя Полина загадала на праздник микрофон для пения в караоке.

Губернатор заверил, что все желания сбудутся.

- Участвовать в «Елке желаний» стало хорошей традицией. Уверен, ребята в самых разных частях Ростовской области ждут новогоднего чуда. Давайте поможем мальчикам и девочкам получить заветные подарки, обязательно поздравим их с прекрасным новогодним праздником, - добавил Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ подарков на Новый год 2022/2023 родным, которые понравятся каждому

5 идей подарков близким: детям, второй половинке и родителям

(Подробности)