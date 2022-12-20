В Ростове-на-Дону 150 устаревших светофоров заменят на "умные"

Светофоры подключат к центру управления интеллектуальной транспортной системы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове 150 устаревших светофоров заменят на "умные". Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

По словам министра транспорта региона Владимира Окунева, светофоры в городе работаю по устаревшей схеме, которая не учитывает текущую транспортную ситуацию на дорогах. В 2023 году планируют заменить 150 регулировщиков движения, 452 светофорные секции будут работать на светодиодах. Затем светофоры подключат к центру управления интеллектуальной транспортной системы.

В 2024 году планируется разработать новую подсистему управления светофорами. Она сможет

управлять сразу группой перекрестков и будет автоматически. Проект по созданию интеллектуальной транспортной системы начался в регионе еще в 2020 году. Тогда разработали техпроект системы, закупили серверное оборудование, программные комплексы. На городских дорогах установили системы метеомониторинга и управления светофорами. Завершить реализацию проекта планируется в 2024 году.

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